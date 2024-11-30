كالكاليست: (إسرائيل) تعيش عزلة دولية

قال موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إن إسرائيل تعيش عزلة دولية غير مسبوقة وذلك بعد 14 شهرًا على الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، ولبنان.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "تعيش إسرائيل عزلة دولية غير مسبوقة، تنزف ليس من الداخل فحسب، بل من الخارج أيضاً، وكل يوم يمر يشدد الحصار عليها أكثر، من شركات الطيران الأجنبية التي تتم إزالتها من مجلس إدارتها في إسرائيل، مرورًا بالحكومات التي ترفض بيع الأسلحة لإسرائيل والفنانين الذين ألغيت عروضهم بسبب هويتهم، إلى التعاون الأكاديمي الذي تنقطع فجأة شركات البنية التحتية العالمية التي تقرر الانسحاب من المشاريع في إسرائيل، أحيانًا تكون المقاطعة مرئية، وفي أحيان أخرى تكون (رمادية) أحيانًا تكون مبررة بمخاوف أمنية، وأحيانًا ليس لها اسم أو مبرر، ولكن إنه موجود في الممارسة العملية، ويتأثر به كل واحد منا - في الجيب، في حرية الحركة، في خيارات تحديد هوية إسرائيلي، في الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا".

وتابع الموقع، "هذه العزلة لم تولد في 7 أكتوبر، معاداة السامية ظاهرة قديمة، ومعاداة إسرائيل ترافقنا بدلاً من الدولة، وحركة المقاطعة التي تدعو إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل تأسست بالفعل في عام 2005. ومع ذلك، فإن محاولة الانقلاب التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2023 بعثت حياة جديدة في هذه المبادرات وبدأت في إبعادنا عن أسرة الدول الديمقراطية. إن تأثير المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدخلت إسرائيل إلى حرب عادلة عندما كان العالم كله تقريبا إلى جانبنا، قد تلاشى منذ فترة طويلة. وما تبقى هو حكومة تعيد إلى الحياة محاولات سحق الديمقراطية، وتصر على عدم إنهاء الحرب، وتركب على ادعاء أن (العالم كله ضدنا) بدلا من العمل بفعالية لإخراج إسرائيل من العزلة الرهيبة التي تعيشها. لقد وقع في. ونحن جميعا، كمواطنين، محاصرون في هذه الدائرة.

وأردفت، كما قال دان كاتريفز عن القلق الكبير: "المشكلة الأكثر خطورة هي المقاطعة الصامتة والسرية - والخوف من أن هذه المقاطعة سوف تحصل على دفعة من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت، كما يقول كاتريبس، رئيس المنظمة الجامعة لحزب العدالة والتنمية. غرف التجارة الثنائية القومية في إسرائيل ومستشار كبير لاتحاد المصنعين: بعد لاهاي، إسرائيل، من حيث الصورة، متهمة بارتكاب جرائم حرب. وهذا سوف يتخلل ويمكن أن تنجم عن ذلك أشياء كثيرة".