عشرات الشهداء والمصابين بقصف منزل مأهول شمال غزة

استشهد عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بمجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء وإصابة العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الأعرج" في تل الزعتر، ووجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.

من جانبه، قال الدفاع المدني إن الاحتلال "الإسرائيلي" يكثف قصفه للمنازل المأهولة بالسكان في شمال قطاع غزة.

وأوضح في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" أن الاحتلال قصف اليوم منزلًا يؤوي نازحين يعود لعائلة "الأعرج" في منطقة تل الزعتر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 مواطنا لا زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود دفاع مدني وطواقم طبية.

وأشار "الدفاع المدني" إلى أن عشرات الشهداء ما زالوا محتجزين تحت ركام منازلهم التي قصفها الاحتلال في جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأمس الجمعة، أعلن الدفاع المدني استشهاد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، قرابة 75 منهم نتيجة قصف منزلين لعائلة أحمد والبابا، فيما استشهد الباقون بمناطق متفرقة.

وترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفًا و382 شهيدًا، بالإضافة لإصابة 105 آلاف و142 آخرين بجراحٍ متفاوتة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي.