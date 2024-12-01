قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مستوطنون يتلفون محاصيل ذرة في الأغوار الشمالية

الرسالة نت -الضفة المحتلة

أقدم مستوطنون، ليلة أمس السبت، على تخريب محاصيل زراعية في منطقة خلة خضر بالأغوار الشمالية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، معتز بشارات أن " مجموعة مستوطنين أتلفت محاصيل الذرة في منطقة خلة خضر بالأغوار الشمالية، وهي في مرحلة القطاف".

وبين بشارات أن المزروعات تعود للمزارعين عدي حمد الله وأشرف برهم، وأنه يجري حصر حجم الخسائر.

ولفت أن المنطقة المزروعة تصل مساحتها لنحو 65 دونما، وسبق أن أقام المستوطنون خيمة في المكان، تمهيدًا لبناء بؤرة استيطانية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، نفذ المستوطنون أكثر من 16 ألفًا و 660 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298839

كلمات مفتاحية

مستوطنون الاغوار الشمالية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر