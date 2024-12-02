نحو 4 آلاف شهيد ومفقود و10 آلاف جريح وألفي معتقل شمالي غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إنه على مدار 60 يومًا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بريًا وجويًا وبحريًا وبشكل مُركَّبٍ ومكثف على محافظة شمال قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أنه راح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من 3,700 شهيد ومفقود، دُفنَ منهم 2,400 شهيد، إضافة إلى سقوط 10,000 جريح، و1,750 معتقلاً.

وتضم محافظة الشمال وفق الإعلام الحكومي، جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة ومدينة بيت حانون ومدينة بيت لاهيا ومشروعها ومحيط هذه المناطق.

وكالة صفا