الأورومتوسطي: الاحتلال يدمر آخر مستشفى في شمال غزة

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر آخر مستشفى قائم في شمال القطاع، وهو مستشفى كمال عدوان، ليكمل بذلك جريمة التهجير القسري ويقضي على آخر مقومات الحياة الضرورية للبقاء في المنطقة.

وأكد "المرصد" في بيانٍ له، أن "إسرائيل" تعمل بشكل منهجي على إخراج مستشفيات شمال قطاع غزة من الخدمة من خلال استهدافها المباشر والمتكرر، في وقت تفرض فيه حصارًا خانقًا على القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال المرضى، الجرحى، والطواقم الطبية.

وفي تقرير ميداني، كشف المرصد عن استخدام الاحتلال معتقلين فلسطينيين كدروع بشرية، حيث أُرسلوا تحت التهديد إلى المستشفى لإخلاء النازحين والمرضى وإجبارهم على النزوح إلى مناطق خاضعة لسيطرته، ليتم اعتقال بعضهم وإجبار البقية على التوجه إلى حاجز الإدارة المدنية ومن ثم إلى مدينة غزة.

ولفت المرصد إلى أن الهجوم الإسرائيلي استمر لعدة ساعات في محيط مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن استشهاد ما بين 30 إلى 50 شخصًا في الشوارع والمنازل المجاورة.

وأوضح أن الوضع في المستشفى كارثي، حيث إن الإمدادات الطبية على وشك النفاد، في وقت يحتاج فيه المئات من الضحايا إلى رعاية طبية عاجلة.

وأضاف المرصد أن مستشفى كمال عدوان تعرض لأكثر من 10 استهدافات مباشرة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 22 مواطنًا، من بينهم عدد من الطواقم الطبية.

وأكد أن الاستهداف المتكرر للمستشفيات في شمال غزة يأتي في سياق السعي الإسرائيلي المستمر لإخراج المستشفيات عن الخدمة، وبالتالي القضاء على فرص النجاة للبشر في المنطقة.

واستمر جيش الاحتلال في تدمير المنازل وقصفها على رؤوس ساكنيها في أحياء شمال غزة، مما أدى إلى تهجير السكان وتدمير المنطقة بشكل شامل، بحيث يصبح من المستحيل العيش فيها حاليًا أو مستقبلاً.

وناشد المرصد طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مستشفيات شمال غزة، وتأمين الإمدادات الطبية والطواقم الطبية الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفجر اليوم، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد حصار استمر لساعتين، حيث فرض طوقًا عسكريًا محكمًا حول المستشفى ومشروع بيت لاهيا قبل أن تتراجع آلياته العسكرية.

وقبل حصار المستشفى، شنت طائرات الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف عددًا من منازل عائلات شعبان وعوض والأشقر وياسين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، معظمهم من المدنيين الذين كانوا داخل منازلهم.

ومنذ الخامس من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه وعمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في محافظة شمال غزة، ترافق ذلك مع تدمير أحياء سكنية كاملة ومنشآت وبنى تحتية، بالإضافة لمنع إدخال الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه للسكان.