تطورات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ429

أعلنت مصادر في وزارة الصحة عن استشهاد الشاب معاذ غازي العرايشي، باستهداف خيمة بمنطقة المشاعلة جنوب غرب دير البلح، مما يرفع عدد الشهداء إلى 5 شهداء في قصف طال أحد خيام النازحين في المنطقة .

وفي ذات السياق أحرقت قوات الاحتلال منازل سكنية في محيط جمعية التطوير ببيت لاهيا شمال غزة

واستشهدت الطفلة تولين أحمد التلمس “4 أعوام”، متأثرة بجراحها في قصف الاحتلال في محيط برج الشفاء غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة عن استشهاد الطبيب ناصف أبو العمرين وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال منزله بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وتواصلت استهدافات جيش الاحتلال لمنازل المواطنين جنوبا حيث تعاملت طواقم الدفاع المدني مع شهيد وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال خيمة نازحين محيط أبراج النمساوي بمدينة خانيونس

وأعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 3 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزل لعائلة شاهين في محيط ساحة الشوا بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة

وشمالا لا زال الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان حيث أطلق الاحتلال الليلة الماضية وابلا من القذائف المباشرة باتجاه المستشفى من جميع الاتجاهات، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الكوادر الصحية العاملة داخل المستشفى، بالاضافة الى بعض المرضى المنومين داخل المستشفى.

وفي ساغة متأخرة من ليلة أمس أعلنت مصادر صحية عن ارتقاء 4سيدات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "المدهون" يقيم فيه نازحون من عائلة النيرب بجوار كلية نماء في حي الصفطاوي شمال غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44664 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105976، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.