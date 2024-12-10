أجهزة السلطة تُعدم شاباً في جنين وتختطف جثمانه

قالت مصادر عائلية، إن أجهزة أمن السلطة أعدمت بدم بارد، الشاب ربحي الشلبي بعد إطلاق النارعليه بشكل مباشر في مدينة جنين.

وأوضحت عائلة الشلبي في بيان، أن أجهزة السلطة أطلقت النار بشكل مقصود تجاه الشاب الذي كان يركب دراجة نارية، وقامت باختطاف جثمانه لوقت وجيز قبل أن تلقي الجثمان في الشارع مرة أخرى.

وأضافت، أن الشاب ربحي يعمل "ديلفري" والتزم بأوامر أفراد أجهزة السلطة ولم يشكل خطراً عليه، لافتاً إلى أنه جرى إطلاق النار على رأسه بشكل مباشر، إضافة لإصابة ابن عمه بجراح خطرة.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.