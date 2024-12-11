تطورات اليوم الـ 432 من العدوان على غزة

تتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ٤٣٢ على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و786 شهيدًا، بالإضافة لـ 106 آلاف و188 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

آخر التطورات

استهدفت غارة جوية إسرائيلية ثالثة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وارتقى شهيد إثر قصف مسيرة إسرائيلية في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفًا استهدف منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف منزل يعود لعائلة أبو الطرابيش مقابل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ، وتواجد أكثر 30 من النازحين تحت انقاض المنزل.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البيومي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات مكثفة على مناطق جنوب مدينة غزة و شمال القطاع، تزامنا مع عمليات نسف واسعة لمنازل المدنيين في مناطق الصفطاوي والتوام ووسط مخيم جباليا وحي الزيتون.

وشن الاحتلال سلسلة غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولحقت أضرار في مستشفى كمال عدوان شمال غزة جراء غارة للاحتلال في محيط المستشفى.

وشهد مخيم جباليا عمليات تفجير ضخمة وسط تقدم آليات الاحتلال في مناطق مختلفة من بيت لاهيا والمشروع، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

واطلقت مدفعية الاحتلال فوانيس إنارة بشكل مكثف في أجواء جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة البيومي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد الثلاثاء 10 مواطنين في قصف الاحتلال عدة أحياء في مدينة رفح.