أجهزة السلطة تهاجم مخيم جنين وتصيب مواطنين بالرصاص

بدأت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، فجر اليوم السبت هجوماً عدوانياً على مخيم جنين بهدف ملاحقة مقاومين واغتيالهم.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في المخيم، بعد أن حاصرته قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة التي استدعت تعزيزات من مناطق أخرى ونشرت قناصة في بعض المباني.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص الحي بشكل عشوائي على منازل المواطنين في مخيم جنين ما أدى لإصابة عدد منهم وصفت جروح بعضهم بالخطرة.

كما أصيبت سيارة إسعاف، ومحولات للكهرباء في المخيم بالرصاص ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المواطنين فيه.

تزامن ذلك مع حصار فرضته أجهزة السلطة على المستشفيات في جنين، لاعتقال المصابين من المخيم.

وتحاصر أجهزة أمن السلطة مخيم جنين من الخامس من ديسمبر الجاري، بهدف نزع سلاح المقاومة ورضوخاً لمطالب الاحتلال.