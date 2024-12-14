مقاومون يفجّرون آلية للاحتلال في مخيم بلاطة

فجّر مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم السبت، آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك خلال اقتحامين متتاليين نفذتهما قوات الاحتلال.

ووفق شهود عيان، اقتحمت 7 آليات عسكرية، بينها جرافة، المخيم في الساعة الثانية فجرًا، وتمركزت في شارعي السوق والمدارس.

وخلال اشتباكات عنيفة، فجّر المقاومون عبوة ناسفة كبيرة في آلية عسكرية عند تقاطع شارع السوق وحارة الزغلول، ما أدى إلى إعطابها، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود الذين كانوا على متنها.

وبعد تفجير العبوة، سحبت قوات الاحتلال الآلية المعطوبة إلى شارع القدس، ثم نقلتها إلى معسكر حوارة العسكري. وبعد انسحابها بساعة، عادت قوات الاحتلال إلى المخيم لتفقد مكان التفجير قبل انسحابها النهائي.