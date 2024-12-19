الحوثي: استهدفنا (إسرائيل) بصواريخ باليستية وسنبقى ندعم غزة رغم العدوان

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخين بالستيين فرط صوتيين يوم الأربعاء، أحدهما استهدف وزارة الأمن الإسرائيلية، والآخر تزامن مع عدوان جوي إسرائيلي على اليمن. وأوضح الحوثي أن الهجوم تسبب في إرباك الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الحوثي إلى استهداف العدوان الإسرائيلي للموانئ في الحديدة ومحطات كهرباء في صنعاء، مما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين، لكنه أكد أن هذا لن يثني اليمن عن دعم القضية الفلسطينية. وأضاف أن اليمن أطلق 1147 صاروخًا وطائرة مسيرة في إطار دعم غزة، مشيرًا إلى تعطيل ميناء "إيلات" الإسرائيلي. ودعا الشعب اليمني للخروج في مسيرة مليونية يوم الجمعة للتأكيد على موقفه الثابت ضد الاحتلال.

كما انتقد الحوثي العدوان الإسرائيلي على غزة، محذرًا من أن الهدف هو نشر الفوضى واستهداف مقومات الحياة في القطاع.