الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المساعدات سلاحاً في غزة وترفض الحلول الإنسانية

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قيوده على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كسلاح ضد السكان المحاصرين. وقال جورجيوس بتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن "إسرائيل مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأشار بتروبولوس إلى أن سلطات الاحتلال توجه المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، إلا أن هذه المساعدات تتعرض للنهب في المناطق التي يسيطر عليها )الجيش الإسرائيلي(.

كما أكدت الأمم المتحدة أن مطالبها بشأن إدخال المساعدات لم تلقَ استجابة، فيما ترفض )إسرائيل( الحلول العملية المقترحة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.