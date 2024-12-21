مركز معطى : 23 عملاً مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

وثق مركز معلومات فلسطين (معطى) 23 عملية مقاومة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في إطار معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح المركز في بيان مساء الجمعة أن العمليات تنوعت بين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، إضافة إلى التصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات مع الجنود في عدة مناطق. وشهدت مدن طوباس، نابلس، طولكرم، وبيت لحم أبرز الاشتباكات، حيث دارت معارك مسلحة في مخيمات بلاطة وطولكرم، واستهدف مقاومون آلية عسكرية للاحتلال بعبوات ناسفة.

كما تم استهداف شاحنة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة قرب بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، في حين تعرضت مركبة للمستوطنين للتكسير بالحجارة في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

إلى جانب ذلك، شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث تركزت في بلدات أبو ديس، قصرة، قريوت، سبسطية، بورين، رامين، وعنبتا، والخضر، كما خرجت مظاهرات في مخيم بلاطة.

وأشاد المركز بجهود المقاومة الشعبية في التصدي للاحتلال، حيث تم توثيق 121 عملًا مقاومًا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية.