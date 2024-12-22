وفد حركة حماس في القاهرة يطلع الهيئة العليا لشؤون العشائر على مجريات اللقاءات الأخيرة

التقى اليوم الأحد وفد حركة حماس في القاهرة، برئاسة الدكتور خليل الحية والدكتور باسم نعيم، مع المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري.

واطلع الدكتور خليل الحية المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر على مجريات اللقاءات الأخيرة التي جرت بهدف البحث عن سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الدكتور خليل الحية أن حركة حماس أبدت مرونة عالية في جولات المفاوضات من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أبدت مرونتها في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة.

من جانبه، أكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر على ضرورة وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها قطاع غزة، وسرعة تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإغاثة أهالي القطاع، والبدء في إعادة الإعمار.

وأعرب الطرفان عن تأكيدهما على أن إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو الطريق الصحيح لوأد جميع المؤامرات التي تحاك لشعبنا، وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية.

كما أشاد الطرفان بجهود جمهورية مصر العربية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، واحتضانها الدائم للفصائل الفلسطينية، وحرصها على إنهاء الانقسام الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.