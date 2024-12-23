(إسرائيل) حذرت عباس: لديك مهلة قصيرة لإنهاء هجوم جنين

كشفت قناة عبرية عن أن “إسرائيل” وجهت تحذيرًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرب “انتهاء المهلة” للعملية التي تنفذها أجهزته الأمنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 14 إن “رسالة إسرائيل لعباس هي لديك مهلة قصيرة لإنهاء العملية في جنين، وبعدها سنعود للعمل شمال الضفة الغربية”.

ولليوم 19 على التوالي تستمر الأجهزة الأمنية النابعة للسلطة حملة تستهدف مقاومي مخيم جنين بزعم “فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني”.

وارتفع عدد قتلى الحملة إلى 4، بينهم قائد ميداني بكتيبة جنين وعنصر أمن بينما أصيب آخرون، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

ووجهت كتيبة جنين رسالة لأجهزة أمن السلطة، دعت فيها المنتسبين لهذه الأجهزة “للعودة إلى رشدهم” محذرة من “اختبار صبرها” على ما يجري بالمخيم من اشتباكات.

وأكدت أن لديها معلومات تفيد باحتجاز أجهزة السلطة 237 من عسكرييها لرفضهم المشاركة بالعملية التي أسمتها السلطة “حماية الوطن”.

موقع الشاهد