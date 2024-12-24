منظمة أطباء بلا حدود: غزة تعيش في "مصيدة للموت" وسط كارثة إنسانية متفاقمة

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرًا بعنوان "غزة: العيش في مصيدة للموت"، يدين بشدة الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والحصار المفروض على القطاع، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية.

وأكدت المنظمة أن الوضع في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، حيث نزح نحو 90% من سكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون شخص قسرًا. كما تسببت الحرب في مقتل أكثر من 45,000 شخص، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، وترك أكثر من 10,000 جثة مدفونة تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، الذي زار غزة هذا العام: "الناس في غزة يكافحون من أجل البقاء في ظروف مروعة، حيث لا يوجد مكان آمن ولا مخرج. الحرب الشاملة والدمار الممنهج الذي تشنه القوات الإسرائيلية يُظهران علامات واضحة على التطهير العرقي".

نظام صحي منهار ومعاناة متفاقمة

وأشار التقرير إلى أن أقل من نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى تعمل جزئيًا، فيما تعرضت المنشآت الطبية للهجمات والغارات، مما أجبر المرضى والطواقم على الإخلاء في عدة مناسبات. كما تزايدت الإصابات النفسية والجسدية بين السكان، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتشار الأمراض المعدية بسبب الظروف المعيشية القاسية.

دعوات عاجلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات

وجددت منظمة أطباء بلا حدود دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما طالبت المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء إسرائيل، بالضغط لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وفتح المعابر لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وأكدت المنظمة أن استمرار العمليات العسكرية سيترك آثارًا طويلة الأمد على سكان القطاع، بما في ذلك الإعاقات الجسدية والصدمات النفسية التي ستؤثر على الأجيال القادمة.