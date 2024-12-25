إصابة 9 مستوطنين بسقوط صاروخ من اليمن

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وأفادت منصات إعلامية إسرائيلية بفشل دفاعات الاحتلال في اعتراض الصاروخ، حيث بثّت مشاهد تُظهره وهو يحلق في سماء فلسطين المحتلة.

وأعلن الإعلام العبري عن تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 200 موقع، مشيرًا إلى إصابة تسعة مستوطنين أثناء تدافعهم نحو الملاجئ. كما أضاف أن طائرة كانت على وشك الهبوط في تل أبيب اضطرت لتغيير مسارها لتجنب مسار الصاروخ.

في السياق ذاته، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس" بأن الملايين اضطروا للجوء إلى الملاجئ للمرة الخامسة خلال أسبوع، نتيجة لهجوم صاروخي جديد شنته القوات المسلحة اليمنية.

وفي بيان عسكري صدر يوم الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكّدًا نجاحها في تحقيق أهدافها.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن العملية جاءت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في غزة".

واعترف الإعلام الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوّت في أنحاء مختلفة من فلسطين المحتلة، لافتًا إلى إصابة نحو 20 مستوطنًا بجروح نتيجة التدافع نحو الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ اليمني.