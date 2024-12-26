مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في اليوم الـ447 من العدوان الإسرائيلي

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على قطاع غزة في يومه الـ447، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 45,361، بينهم 72% من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة. كما بلغ عدد المصابين 107,803 جريحًا، وسط كارثة إنسانية متفاقمة مع توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب القصف ونفاد الوقود.

وشهد اليوم سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة، أبرزها:

استشهاد 40 فلسطينيًا في غارات استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة.

في غارات استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة. استشهاد 5 صحفيين إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة بث فضائي تابعة لقناة "القدس اليوم" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة بث فضائي تابعة لقناة "القدس اليوم" في مخيم النصيرات وسط القطاع. ضحايا بقصف باص للصحفيين أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات، حيث سجلت إصابات وشهداء.

أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات، حيث سجلت إصابات وشهداء. تفجير "روبوت" مفخخ بجوار مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة الممرض حسن الضابوس بجروح خطيرة أثناء عمله في قسم العناية المركزة شمال القطاع.

بجوار مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة الممرض حسن الضابوس بجروح خطيرة أثناء عمله في قسم العناية المركزة شمال القطاع. غارات مكثفة وعمليات نسف مبانٍ في جباليا البلد وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استهداف المنازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ويستمر الاحتلال باستخدام أساليب قمعية جديدة، حيث أقدم على تفجير روبوتات مفخخة بجوار مستشفيات، في استهداف واضح للمنشآت الطبية والمراكز الحيوية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

هذه التطورات تأتي وسط صمت دولي مريب، بينما تتصاعد الدعوات الفلسطينية والدولية لتدخل فوري لوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.