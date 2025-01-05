حماس: تهديد الدكتور مصطفى البرغوثي إمعان في استهداف الوحدة الوطنية

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، حملة التهديدات والتحريض على عضو المجلس التشريعي والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، مؤكدة أنها تعد إمعانا في استهداف الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الفلسطيني وتصعيدا لنهج الإقصاء السياسي.

وقالت حركة حماس إن “هذه الحملة الممنهجة ضد الدكتور البرغوثي، تأتي في ظل مواقفه الوطنية الوحدوية، ودعمه للمقاومة ورفض ملاحقتها في جنين، ووقوفه بجانب الأصوات الحرة، حيث تشهد له كل المحافل الدولية والإعلامية بالدفاع الصلب عن شعبنا وقضيته”.

ودعت “أبناء شعبنا وفصائله ومؤسساته كافة، لإعلاء الصوت في وجه هذه الممارسات اللاوطنية التي تستهدف النيل من قيادات شعبنا وأحراره، والتصدي للسلوكيات التي تتنافى مع قيمنا الوطنية، ورص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال الفاشي ومجازره الوحشية بحق شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”.