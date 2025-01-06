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اعتداء مروع عرض موظفينا للخطر

(الأغذية العالمي) تدين استهداف الاحتلال قافلة مساعدات لها بغزة

الرسالة نت - غزة

أدان برنامج الأغذية العالمي، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات تابعة للمنظمة، وتظهر عليها بكل وضوح شعار المنظمة.

وقال "الأغذية العالمي"، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذا الاستهداف عرض حياة موظفينا للخطر وأدى إلى تعطل المركبات.

وبينت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على القافلة في حادث مروع، بالرغم من أن القافلة حصلت على تصاريح تحرك من جيش الاحتلال.

وشددت على ضرورة تحسين الظروف الأمنية في غزة لضمان استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وتستهدف قوات الاحتلال قوافل المساعدات منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 من طواقم العمل الإنساني أثناء قيامهم بعملهم الإنساني في إغاثة شعبنا.

وتعرضت قافلة برنامج الأغذية العالمي لإطلاق نار 27 أغسطس/آب 2024، بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية في جسر وادي غزة.

وكانت المركبة المستهدفة تحمل شعار البرنامج وتقوم بمهمة العودة من كرم أبو سالم، بعد مرافقتها قافلة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى المنطقة الوسطى من غزة، وفق البيان.

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https://alresalah.ps/p/299712

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غزة قافلة مساعدات الأغذية العالمي

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