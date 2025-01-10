46 ضابطاً (إسرائيلياً) قتلوا بمعارك شمال غزة في 90 يوماً

أظهرت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 46 ضابطاً وجندياً قتلوا في الحملة الثالثة من معارك شمال غزة مع المقاومة الفلسطينية والمستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2024.

وتتوالى إعلانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن خسائره البشرية في شمال قطاع غزة، ضمن الحملة التي أعلن عنها الجيش واسماها "خطة الجنرالات" للقضاء على المقاومة، والتي تسببت في دمار شامل للبنية التحتية والمنازل والمدارس والمستشفيات.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال التي أعلنها خلال الــ90 يوماً الماضية، قتل (قائد اللواء 401) إحسان دقسة، ونائب قائد (الفرقة 162) وقائد (الكتيبة 52) وذلك خلال كمائن أعدتها المقاومة وتم استدراج جيش الاحتلال لها.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول 2024، أفصح جيش الاحتلال عن مقتل أربعة عسكريين، بينهم الضابط يهوناتان جوني كيرين وجميعهم من (الوحدة 888) جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في جباليا.

وفي ديسمبر/كانون أول 2024، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل قائد فصيلة (كتيبة الهندسة 601) من مستوطني مستوطنة "بيت شيمش" قرب القدس المحتلة وهو الجندي الـ 16 من هذه المستوطنة الذي قُتل خلال الحرب الحالية.

وآخر الرتب العسكرية القتلى برصاص المقاومة، بداية العام الجديد 7 يناير 2025، هو الرائد دفير تسيون ريفاح (28 عاما) وهو قائد سرية في (الكتيبة 932)، ونائبه النقيب إيتان يسرائيل شكنازي (24 عاما) من (لواء ناحال).

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن المقاومة تمكنت من قتل 63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية منذ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان سابق، بإصابة 5331 ضابطا وجنديا على الجبهات كافة، و779 منهم جروحهم صعبة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي أن 261 جندياً يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، منهم 23 حالة خطرة.