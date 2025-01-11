4 قتلى في صفوف جيش الاحتلال خلال معارك شمال غزة

نقلًا عن ترجمة عكا وموقع "حدشوت للو تسنزورا"، أسفرت المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة خلال اليوم عن إصابة أكثر من 30 جنديًا إسرائيليًا، حيث تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفيات. من بين المصابين، يوجد 11 جنديًا جراحهم وصفت بالخطيرة.

وفي تطور آخر، أفادت التقارير بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 4 جنود، نتيجة الاشتباكات العنيفة مع المقاومين الفلسطينيين في عدة مناطق في غزة، حيث استمرت الهجمات العسكرية المكثفة وسط تصاعد العنف في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة معارك شرسة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح من الجانبين، واستمرار التصعيد العسكري على مدار الأيام الأخيرة.