قالت حركة "حماس" إن الاحتلال الإسرائيلي يُواصل ارتكاب جرائم حرب وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى؛ "ترجمة للقرارات الفاشية لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف إيتمار بن غفير ضد الأسرى".

ونوهت "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، تعقيبًا على استشهاد الأسير معتز أبو زنيد، إلى أن جرائم الاحتلال بحق أسرانا، وعمليات التنكيل والقتل الممنهج، مستمرة؛ "والتي كان آخرها استشهاد أبو زنيد، نتيجة التعذيب والإجراءات الوحشية".

وأكملت: "إننا في حركة حماس، إذ نجدد عهدنا مع شعبنا الصابر المرابط ومع أسرانا الأبطال في السجون، ونؤكّد أننا على موعد مع حريّتهم القريبة".

وطالبت، جماهير الشعب الفلسطيني خصوصاً في الضفة الغربية، بتكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال وجيشه الفاشي، رداً على جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.

ودعت "حماس"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للعمل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف الانتهاكات الفظيعة التي يتعرّضون لها على يد "الطغمة الصهيونية المتطرفة".

وجددت دعوتها، للمؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون، وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم.