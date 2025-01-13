ارتقاء 40 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ فجر اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على مدينة غزة. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بأن حصيلة الشهداء بلغت أكثر من 40 شهيدًا وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى أن عمليات القصف والقتل لم تتوقف طوال اليوم في المدينة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أسفرت الحرب المدعومة أمريكيًا عن استشهاد نحو 156 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. وقد أسفرت الحرب عن دمار هائل وأزمة إنسانية حادة، تسببت في وفاة العشرات من الأطفال والمسنين.

ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء الاجتياح في مدينة رفح، تواصل إسرائيل حربها ضد غزة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.