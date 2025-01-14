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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
100000 فلسطيني من شرق القدس المحتلة مهددون بالتهجير القسري نتيجة تصعيد الاحتلال
14 يناير 2025 . الساعة: 08:25 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299908
كلمات مفتاحية
فلسطينيين
الاحتلال الصهيوني
شرق القدس
التهجير القسري
تصعيد الاحتلال
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