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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 100000 فلسطيني من شرق القدس المحتلة مهددون بالتهجير القسري نتيجة تصعيد الاحتلال

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فلسطينيين الاحتلال الصهيوني شرق القدس التهجير القسري تصعيد الاحتلال

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