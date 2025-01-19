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الرسالة توضح: السماح برجوع المشاة والمركبات باليوم السابع لغزة

خاص- الرسالة نت

يتساءل المواطنون الفلسطينيون النازحون جنوب القطاع؛ عن ماهية العودة في اليوم السابع للشمال.
تنشر الرسالة النص الحرفي للاتفاق بشأن عودة المواطنين
-    عودة النازحين داخليا (محور نتساريم)
-    العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو2024 المادة 3-أ و3-ب
-    في اليوم السابع: سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا؛ دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد
-    وفي اليوم 22: سيسمح لهم بالعودة من شارع صلاح الدين أيضا بدون تفتيش.

المركبات:
في اليوم 7: سيتم السماح بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من شركة خاصة يتم تحديدها من الوسطاء، وبناء على آلية متفق عليها.
الخلاصة:
-    في اليوم السابع مسموح العبور للافراد والمركبات معا عبر طريق الرشيد؛ لكن الأفراد بدون تفتيش والمركبات بتفتيش عن طريق شركة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300051

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شمال غزة عودة النازحين

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