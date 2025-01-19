الرسالة توضح: السماح برجوع المشاة والمركبات باليوم السابع لغزة

يتساءل المواطنون الفلسطينيون النازحون جنوب القطاع؛ عن ماهية العودة في اليوم السابع للشمال.

تنشر الرسالة النص الحرفي للاتفاق بشأن عودة المواطنين

- عودة النازحين داخليا (محور نتساريم)

- العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو2024 المادة 3-أ و3-ب

- في اليوم السابع: سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا؛ دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد

- وفي اليوم 22: سيسمح لهم بالعودة من شارع صلاح الدين أيضا بدون تفتيش.

المركبات:

في اليوم 7: سيتم السماح بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من شركة خاصة يتم تحديدها من الوسطاء، وبناء على آلية متفق عليها.

الخلاصة:

- في اليوم السابع مسموح العبور للافراد والمركبات معا عبر طريق الرشيد؛ لكن الأفراد بدون تفتيش والمركبات بتفتيش عن طريق شركة.