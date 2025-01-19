مبعوث ترامب يخطط لزيارة غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

قالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يخطط لزيارة قطاع غزة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" و"إسرائيل".

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤول مطلع قوله إن ويتكوف يخطط للتواجد بشكل شبه دائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل المشاكل التي قد تنشأ، والتي قد تؤدي إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز الاتفاق القائم، إذ يعتقد ويتكوف أن أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار الهش في غزة.

وقال المصدر إن زيارة غزة ستكون فرصة للمبعوث الأمريكي لمتابعة الوضع عن كثب ورصد التطورات على الأرض، مضيفا: "من الضروري أن نكون في موقع الحدث على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ".

وحسب شبكة "إن بي سي"، فإن إدارة ترامب لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة إعمار غزة في ظل الأوضاع الحالية، وتوفير مساكن لنحو مليوني فلسطيني في هذه المرحلة.

وفي تمام الساعة الـ8:30 من صباح اليوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة و"إسرائيل" حيز التنفيذ؛ بعد471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي خلفت 46,899 شهيدًا، وآلاف المفقودين والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح اليوم، فيما تواصل القصف الإسرائيلي حتى الساعة الـ 11:15 ظهرا، مخلفًا أكثر من 19 شهيدًا و36 جريحًا في صفوف المواطنين من مختلف المحافظات وفق معطيات جهاز الدفاع المدني.