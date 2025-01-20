"التنمية" تنهي استعداداتها لاستقبال مساعدات غزة من المعابر

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الإثنين، على جهوزيتها وإنهاء الاستعدادات كافة؛ لاستقبال المساعدات القادمة عبر المعابر إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "الرسالة نت"، أنها ستقوم على تقديم جميع التسهيلات للمؤسسات الأممية والدولية والمحلية من أجل استلام المساعدات، وتوزيعها على الناس.

وتبعاً للسابق، فقد أشارت الوزارة إلى أنها ستعمل بشكل منسق بين الشركاء كافةً؛ لضمان عدالة توزيع المساعدات على جميع المواطنين.

ولفتت إلى أنه سيتم اعتماد السجل المدني في تقديم الخدمات؛ لتغطية الأسر كافة في المحافظات المختلفة، بينما ستفعل لجان المتابعة والرقابة على المؤسسات ونقاط التوزيع لضمان الشفافية.

وذكرت "التنمية" في تصريحها أنه سيتم تقديم الخدمات لجميع الأسر داخل وخارج مخيمات ومراكز الإيواء؛ معلنةً عن رابط إلكتروني سيُنشر قريباً لتسجيل النازحين وسهولة الوصول إليهم.

وفي إطار جهوزيتها، أوضحت أنه يجرِ العمل على تجهيز مراكز لخدمات الجمهور التي سيتم نشرها على المحافظات كافة، كما تم تشكيل لجان مشتركة مع الوزارات المختصة لتحديد مواقع الإيواء وإنشاء المخيمات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بتوجيهاتها والتعاون مع اللجان المحلية والمؤسسات الشريكة، داعيةً إياهم للتوجه إلى بيوتهم على أن تكون مراكز الإيواء البديل الأخير لهم.

وتابعت أنها ستستمر بحصر وتسجيل الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات بمجرد استقرار المواطنين في محافظاتهم، كما تواصل لجان حماية المرأة والطفل عملها لتلبية الاحتياجات في ظل الظروف الصعبة.

يُذكر أنه سيتم إدخال 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية و 50 شاحنة محملة بالوقود والخيام والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة، وفق البنود المتفق عليها لوقف إطلاق النار في غزة.