بدء عملية الإفراج عن الأسرى في سجن عوفر غداً صباحاً بموجب صفقة التبادل

أعلنت هيئة الأسرى، عبر الناطق الإعلامي ثائر شريتح، أنه وفقاً لإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستبدأ عملية فحص الأسرى في سجن عوفر الساعة الخامسة من فجر يوم السبت 25 يناير 2025، على أن تتم عملية الإفراج عنهم ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة من صباح اليوم ذاته.

وأكد شريتح أن المعلومات التي تُنشر من قبل الهيئة ونادي الأسير بشأن عملية الإفراج والتبادل تكون مستمدة من مصادر رسمية تشرف على العملية بشكل مباشر.

في السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن إطلاق سراح المختطفات سيبدأ صباح غدٍ في وقت أبكر مما كان متوقعاً. كما أكدت الهيئة أن أسرى المؤبدات الذين سيشملهم الإفراج غداً هم:

زكريا زبيدي أحمد برغوثي وائل قاسم محمود عطا الله

وتترقب الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية هذه التطورات المهمة في إطار صفقة تبادل الأسرى.