حماس تقيم حفل استقبال للأسرى المحررين المبعدين للخارج

أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الإثنين، حفل استقبال للأسرى المحررين المُفرج عنهم الذين وصلوا العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت الماضي ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وشاركت قيادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين المُبعدين إلى خارج فلسطين

وأهالي الأسرى في حفل الاستقبال.

يُشار إلى أن وفداً قيادياً من حركة حماس وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

وعبر الأسرى المحررون عن امتنانهم وشكرهم لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة وخاصة شعبنا في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة جماعية من آلة الحرب الصهيونية على مدار 471 يوماً.