ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47,354 شهيدًا و111,563 إصابة

أفاد التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع أسفر عن استشهاد 48 شخصًا خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 37 شهيدًا تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض و11 شهيدًا جددًا. كما تم تسجيل 80 إصابة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع الذي خلفته غارات الاحتلال.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 47,354 شهيدًا و111,563 إصابة. وناشد التقرير ذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق لاستيفاء جميع المعلومات المطلوبة في سجلات وزارة الصحة.