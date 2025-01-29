المكتب الإعلامي الحكومي: نطالب بالتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني لإنقاذ قطاع غزة

في بيان له، طالب المكتب الإعلامي الحكومي جميع الأطراف والوسطاء بممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني وضمان إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون قيود، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد البيان أن فتح المعابر بشكل كامل أصبح ضرورة ملحة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية شردها الاحتلال بفعل الحرب المدمرة، مشددًا على الحاجة العاجلة لإدخال المعدات الخاصة بالدفاع المدني لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

كما أشار البيان إلى ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية، مثل محطات الكهرباء وشبكات المياه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية ومنع انهيار القطاعات الحيوية في غزة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن استمرار الاحتلال في عرقلة دخول هذه الاحتياجات يُفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في القطاع، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، مما يستوجب تدخلاً دوليًا فوريًا لوقف هذه الجريمة الإنسانية وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأضاف البيان أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع عودة نحو نصف مليون نازح فلسطيني من محافظات الجنوب والوسطى إلى غزة والشمال خلال الـ72 ساعة الماضية، بعد تهجيرهم قسرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.