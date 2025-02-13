الحوثي: سنواجه خطة تهجير الفلسطينيين بالقوة العسكرية

شدد زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، على أنّ "إعلان الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب عن خطته لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه هي مصادرة لحق يتفرع عنه حقوق كثيرة".

وأشار إلى أنّ "ترامب أصبح يكرر هذه الأطروحة ويسعى إلى الترويج لها والإقناع بها وبدأ يمارس الضغوط على بعض الأنظمة العربية للقبول بها".

وقال في كلمة تلفزيونية نقلتها قناة "المسيرة"، إنّه "يمكن للأميركيين أن يقوموا بنقل اليهود الصهاينة إلى أمريكا وأن يعطوهم ولاية من ولاياتها، ففيها أراض شاسعة ومناطق لا تزال دون سكان".

واضاف "خطوة التهجير لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية ليست خطوة جزئية، بل ضمن المشروع الصهيوني الذي يسعى للتمدد والتوسع والاحتلال"، و"يجب ألا يكون هناك أي موافقة على الخطة الأمريكية وأن يكون الموقف منها موقفا ثابتا وصامدا، وإلا فهي خيانة كبرى لها تداعيات خطيرة".

وأعلن الحوثي أنّه "إذا اتجه الأميركي والإسرائيلي لمحاولة تنفيذ الخطة بالقوة أو اتفقوا مع الأنظمة العربية لتنفيذها سنتدخل حتى بالقوة العسكرية"، مؤكدًا "أننا سنتدخل بالقصف الصاروخي والمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتجه الأميركي والإسرائيلي لتنفيذ خطة التهجير بالقوة".

وعن تهديد ترامب لغزة بشأن الافراج عن الأسرى الإسرائيليين يوم السبت، قال الحوثي: "الجحيم لك أنت وأمثالك من الطغاة والظالمين والمجرمين والمستكبرين"، مضيفًا "لا يمكن أن يقبل إخوتنا المجاهدون في فلسطين بأن يخرجوا كل من لديهم من أسرى العدو دون إتمام عملية التبادل للأسرى".

وأوضح أنّه "إذا اتجه الأميركي ومعه الإسرائيلي إلى التصعيد فمعنى ذلك أن المنطقة ستذهب إلى مشكلة كبيرة"، مشددًا على "أننا سنتجه على الفور عسكريا في حال اتجه الأميركي والإسرائيلي بناء على تهديد الطاغية ترامب للعدوان في يوم السبت أو قبله أو بعده على قطاع غزة".

وقال: "لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي والأميركي معا، وسنرقب مسار تنفيذ الاتفاق".