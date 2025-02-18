قاسم: جاهزون سياسياً و ميدانياً لتنفيذ بنود المرحلتين من الاتفاق

أكد الناطق باسم حركة حماس ،حازم قاسم، على جاهزية الحركة سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق.

واضاف قاسم في بيان صحفي سنكون يوم السبت أمام أحد إنجازات الشعب الفلسطيني بإطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية".

واشار إلى أن حماس جاهزة لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة ضمن محدد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع.

ولفت إلى أن مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جدية الحركة في تنفيذ كافة بنود الاتفاق.

واعتبر قاسم أن اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة، وخروج المقاومة أو نزع سلاحها من غزة أمر مرفوض.

وشدد قاسم على أن أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني.