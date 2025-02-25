الصليب الأحمر: آلاف المدنيين شمالي الضفة بحاجة للدعم الإنساني

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن آلاف المدنيين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة بحاجة إلى الدعم الإنساني، حيث يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.

وأضافت اللجنة، في بيان يوم الاثنين، أن "آلاف المدنيين في شمال الضفة الغربية نزحوا بسبب العمليات الأمنية (الإسرائيلية) الجارية، وقد أصبح العديد منهم الآن غير قادرين على العودة إلى منازلهم بعد أن تضررت المباني، وقد تحول بعضها إلى أنقاض، وهم في أمسّ الحاجة إلى تلقي الدعم الإنساني".

وعبرت اللجنة عن "قلقها البالغ إزاء تأثير العمليات الأمنية الجارية على المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المدن في شمال الضفة الغربية".

وتابعت: "فرّ العديد من الفلسطينيين من منازلهم للاحتماء في المساجد والمدارس المزدحمة".

ومع تضرر العديد من المنازل وتدميرها، يكافح الفلسطينيون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى، وفق "الصليب الأحمر".

وشدد البيان على أن "الصمود في ظل الطقس البارد جعل الأمر أكثر صعوبة".

ولفت إلى أن المدنيين النازحين يكافحون أيضا "من أجل العثور على معلومات عن أفراد أسرهم، الذين أصبحوا في عداد المفقودين أو جرى اعتقالهم".

وذكر أن اللجنة تنسق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل توزيع المساعدات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي "إذ إن المدنيين النازحين في شمال الضفة الغربية بحاجة إلى الدعم الفوري".

وأكد "ضرورة معاملة السكان معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف".