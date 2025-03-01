موعد انطلاق كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد المباريات الأولى لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها لأول مرة في 3 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وتستضيف المكسيك مباراة افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 في ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، كما ستقام المباراة الأولى في كندا في كأس العالم 2026 ستقام بمدينة تورونتو يوم 12 يونيو 2026 على ملعب بي أم أو فيلد.

وستقام المباراة الأولى في أمريكا في كأس العالم 2026 في لوس أنجلوس يوم 12 يونيو 2026 على ملعب صوفي، كما يستضيف ملعب هارد روك ستيديوم في مدينة ميامي الأمريكية مباراة المركز الثالث بكأس العالم 2026 يوم 18 يوليو 2026.

ويستضيف ملعب متلايف ستيديوم في مدينة نيويورك نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو 2026.

وسيتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق، يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني، بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من أفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدان عن طريق الملحق العالمي.