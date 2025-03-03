حماس تطالب الوسطاء بمنع نتنياهو من تخريب اتفاق وقف النار وحمايته من الانهيار

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، أن الحركة تطالب الوسطاء والضامنين للاتفاق ببذل جهود فاعلة لمنع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تخريب اتفاق وقف إطلاق النار وحمايته من الانهيار.

وأوضح حمدان أن الاحتلال أبدى نوايا واضحة لإفشال الاتفاق منذ لحظة توقيعه في 17/1/2025، عبر سلسلة من الخروقات التي طالت الجوانب الإنسانية والميدانية والسياسية. وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى للعودة إلى العدوان ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلة التزاماتها في الاتفاق.

وأشار القيادي في حماس إلى منع الاحتلال إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، وإعاقة القطاع التجاري من استيراد الوقود، بالإضافة إلى إدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط من أصل 65 ألفًا متفقًا عليها. كما منع الاحتلال إدخال مواد البناء والمعدات الطبية والدفاع المدني الضرورية لإعادة الإعمار وتشغيل محطة الكهرباء.

حمدان لفت إلى استمرار توغل آليات الاحتلال بشكل يومي، ومنع عودة النازحين إلى أراضيهم، ورصد 210 خروقات لطائرات الاحتلال خلال المرحلة الأولى، ما أسفر عن استشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة المئات.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أشار حمدان إلى تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، واحتجاز الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لعدة أيام، إضافة إلى تعرض الأسرى للتعذيب والإهانة حتى لحظة الإفراج عنهم.

ودعا حمدان المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع المنكوب، والعمل على استئناف مفاوضات المرحلة الثانية. كما شدد على ضرورة إنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واختتم حمدان تصريحه محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق أو الانقلاب عليه، مؤكدًا التزام حماس بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاق والمضي قدمًا في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.