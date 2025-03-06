الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48,446 شهيدًا و111,852 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض و7 إصابات أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الضحايا الذين لا تزال جثامينهم تحت الركام وفي الطرقات، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 48,446 شهيدًا و111,852 إصابة، في واحدة من أعنف موجات التصعيد التي شهدها القطاع.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك، لضمان إدراج جميع المعلومات ضمن سجلات الوزارة.