(لأشغال) و (الدفاع المدني) تطالب سكان مباني وأبراج آيلة للسقوط بإخلائها 

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة في قطاع غزة المواطنين النازحين داخل المباني والأبراج السكنية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي سابقا، وتصنف بأنها خطرة بضرورة إخلائها، والتوجه إلى مراكز إيواء وأماكن سكنية آمنة.

وأكدت وزارة الأشغال العامة أن فرقها المختصة أجرت جولات ميدانية للمباني المرتفعة والأبراج السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا في محافظة غزة، وصنفت جزء منها بأنها خطرة آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن.

وأضافت أنها أخطرت المواطنين الذين يسكنون هذه المباني والأبراج بضرورة إخلائها، والتوجه إلى أقرب مركز إيواء في منطقتهم.

وطالبت سكان "برج زهرة المدائن" بمنطقة الشاليهات غرب مدينة غزة وسكان أبراج الكرامة شمالي محافظة غزة بوجوب إخلائها والتوجه إلى أماكن سكنية آمنة، نظرا لخطورة السكن فيها وهي آيلة للسقوط، محذرة أيضا السكان المقيمون في محيط هذه الأبراج وتطالبهم بإخلائها والتوجه إلى أماكن آمنة.

وأكدت وزارة الأشغال أنها تنسق حاليا مع الدفاع المدني لإزالة الأخطار من أبراج ومباني سكنية أخرى تم تصنيفها ضمن المباني الصالحة للسكن لكنها تحتاج إلى إزالة خطر كتل وحوائط اسمنية.