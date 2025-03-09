منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين احتجاز الاحتلال لصحفيين في جنين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، في بيان صحفي اليوم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز عدد من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، وتفتيش هواتفهم وحذف مواد صحفية وثقت جرائم الاحتلال بالقرب من مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية.

وذكر المنتدى أن الاعتداء طال الصحفيين: أنس حوشية، محمد عابد، محمود زكارنة، محمد عبد الخالق، مشاعل أبو الرب، بالإضافة إلى ثلاثة صحفيين أجانب. ووصف المنتدى هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ لحرية الصحافة ومحاولة لطمس الحقيقة ومنع توثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المنتدى أن هذه الانتهاكات لن تُثني الصحفيين عن أداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة. كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة والاتحادات الصحفية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على ممارساته ضد الصحفيين الفلسطينيين.