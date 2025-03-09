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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 5 مخابز توقفت عن العمل جنوب قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وبقية مخابز القطاع مهددة بالتوقف خلال أسبوعين_

الرسالة نت

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https://alresalah.ps/p/301385

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صفقة التبادل المفاوضات حرب غزة 7 اكتوبر اغلاق المعابر

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