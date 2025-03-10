أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

استشهاد شاب دهساً بآلية عسكرية (إسرائيلية) في جنين

استشهاد شاب دهساً بآلية عسكرية إسرائيلية في جنين
استشهاد شاب دهساً بآلية عسكرية إسرائيلية في جنين

الرسالة نت

استشهد الشاب أحمد فتحي أحمد صلاح (32 عاماً) مساء اليوم الاثنين، جراء دهسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن آلية عسكرية تابعة للاحتلال دهست الشاب أثناء ركوبه دراجة نارية قرب دوار الداخلية في المدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وباستشهاد أحمد صلاح، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 31 منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة ومخيمها قبل 49 يوماً، والذي خلف أيضاً عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301433

كلمات مفتاحية

#الضفة #إبادة #جنين #شهيد #حصار

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر