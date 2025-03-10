استشهاد شاب دهساً بآلية عسكرية (إسرائيلية) في جنين

استشهد الشاب أحمد فتحي أحمد صلاح (32 عاماً) مساء اليوم الاثنين، جراء دهسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن آلية عسكرية تابعة للاحتلال دهست الشاب أثناء ركوبه دراجة نارية قرب دوار الداخلية في المدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وباستشهاد أحمد صلاح، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 31 منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة ومخيمها قبل 49 يوماً، والذي خلف أيضاً عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.