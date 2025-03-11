السيد الحوثي يؤكد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات لغزة

أكد قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أمس الاثنين موقف حركته من المهلة المحددة لفتح معابر غزة واستئناف إدخال المساعدات.

وقال الحوثي "إننا على موقفنا فيما يتعلق بالمهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتنفيذ العمليات، وستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة إن لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة."

وشدد السيد الحوثي على مسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية أن تسعى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأن تضغط لفعل ذلك.

وأضاف: نقوم بالتذكير بمسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية لإقامة الحجة عليها وإلا فنحن نعرف أن الكثير منها لا تلتفت إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وكان السيد عبدالملك الحوثي قد أعلن في الـ7 من مارس الجاري إمهال الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإذا لم تدخل المساعدات فإن القوات المسلحة اليمنية ستبدأ في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي.