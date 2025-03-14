"حماس" تسلّم ردها على مقترح الوسطاء لاستئناف المفاوضات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن وفد قيادة الحركة تسلّم يوم أمس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت "حماس"، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت "، يوم الجمعة، أن الحركة تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية، لافتة إلى أنها سلمت ردّها عليه فجر اليوم.

وأضافت: "تضمن الرد الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكدت "حماس" جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.