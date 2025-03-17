عشرات المستوطنين يُدنسون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، في اليوم الـ 17 من شهر رمضان المبارك، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967.

ونوه مراسلنا، نقلًا عن مصادر مقدسية، إلى أن المستوطنين أدّوا صلوات تلمودية في "الأقصى"؛ لا سيما في الجهة الشرقية من باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، تزامنًا مع جولات استفزازية.

ولفتت المصادر النظر إلى أن شرطة الاحتلال عرقلت وصول المصلين والمرابطين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم على أبواب الأقصى.