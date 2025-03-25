استشهاد الأسير المحرر براء مسكاوي في اشتباك مسلح مع القوات الخاصة (الإسرائيلية) في قلقيلية

استشهد الأسير المحرر براء مسكاوي، أحد أفراد صفقة "طوفان الأقصى"، اليوم الاثنين، بعد اشتباك مسلح استمر لساعات مع القوات الخاصة الإسرائيلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مسكاوي، الذي كان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، تم محاصرته من قبل قوات الاحتلال في منطقة سكنية في قلقيلية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بينه وبين الجنود الإسرائيليين، مما أسفر عن استشهاده.

وقد شهدت المنطقة انتشارًا واسعًا للقوات الإسرائيلية، التي أغلقت الطرق وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة. ورغم محاولات الطواقم الطبية الوصول إلى المكان، إلا أن مسكاوي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

وكان براء مسكاوي قد تحرر في صفقة "طوفان الأقصى" في وقت سابق من هذا العام، التي شملت تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين. وقد اعتقل سابقًا من قبل الاحتلال في عدة مرات، وتعرض لتعذيب قاسٍ خلال فترات اعتقاله.

تستمر سلطات الاحتلال في فرض الحصار والملاحقات الأمنية في المناطق الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الاشتباكات والمقاومة ضد الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية.