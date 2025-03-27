استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن الشاب إسماعيل سامر عثمان شرفا (18 عامًا) من بلدة بيتا استشهد إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من الطريق الالتفافي في المنطقة، فيما قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز جثمانه.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه عدد من الشبان قرب حوارة، ما أسفر عن استشهاد الشاب شرفا، في حين احتجزت سلطات الاحتلال جثمانه، في تصعيد جديد يشهده الوضع في الضفة الغربية.