دعوة للإضراب العام العالمي لوقف الإبادة في غزة

دعت "الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة" (تحالف مؤسسات مجتمع مدني دولية) إلى المشاركة في إضراب عام عالمي للمطالبة بإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأصدرت الحملة بيانًا اليوم السبت، أكدت فيه: "لأجل غزة وأطفالها ونسائها، لأجل وقف الإبادة وقتلها، ندعوكم يا أحرار العالم في كل مكان للمشاركة في الإضراب العالمي، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة"، مشددة على أن "مشاركتكم وفاء لغزة".

وشمل الدعوة للإضراب جميع الدول العربية، بما في ذلك الأردن وعمان والبحرين والكويت والسعودية والجزائر والمغرب وليبيا والإمارات وسوريا، بالإضافة إلى القدس المحتلة.

ومنذ 18 مارس 2025، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس والذي استمر لمدة 58 يومًا، تحت وساطة قطر ومصر.

وفي تقرير صادر عن وزارة الصحة في غزة، تم تسجيل استشهاد 1,249 فلسطينيًا، بالإضافة إلى إصابة 3,022 آخرين منذ استئناف العدوان، معظمهم من النساء والأطفال. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 164,000 فلسطيني وإصابة الآلاف، مع فقدان أكثر من 14,000 شخص.