نعيم: تجريم أي عمل مقاوم موقف مشين

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بملاحقة السلطات الأردنية عددًا من الشبان على خلفية اتهامهم بتنفيذ أعمال مساندة للمقاومة، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "موقف مشين".

وقال القيادي في الحركة، باسم نعيم، إن تجريم أي عمل مقاوم هو موقف مشين ولا ينتمي لعروبة أو إسلام أو إنسانية.

وأضاف نعيم، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، يوم الأربعاء، "ارفعوا أيديكم عن شباب الأمة، فإن كنتم عاجزين فعلى الأقل لا تكبحوا جماح من يستطيع أو يرغب".

وأشار إلى أن قطار الطوفان انطلق وسيصل إلى محطته النهائية في القدس، مردفًا: "وقوفكم في طريقه لن يعطله، لكن سيخرجكم من معادلات المستقبل".

وتابع نعيم قائلًا: "كتاب التاريخ فيه صفحتان فقط، صفحة الشرف والعزة وصفحة العار والشنار، فاختاروا أين ستكتب أسماؤكم".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط ما وصفته بـ"مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.