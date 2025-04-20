عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الاقتحام، نفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية، قرب مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال أمنت دخول 130 مستوطنًا إلى المسجد، بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، مما ضيّق على المصلين المسلمين وقيّد حركتهم.

وكان المسجد الأقصى قد شهد في الأيام الماضية اقتحامات واسعة وغير مسبوقة من قبل المستوطنين، بحجة الاحتفال بما يُعرف بـ"عيد الفصح" العبري. وخلال هذه الاقتحامات، شارك حاخامات متطرفون ومسؤولون حكوميون إسرائيليون، وارتكبوا سلسلة من الانتهاكات، وسط دعم كامل من شرطة الاحتلال.

يُذكر أن عيد الفصح اليهودي لهذا العام سجل زيادة غير مسبوقة في عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، حيث بلغ العدد نحو 7 آلاف مستوطن، بزيادة تُقدر بـ37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مصادر مقدسية.